شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية، المنعقدة في شرم الشيخ المصرية التي وصلها أمس، وكان في مقدمة مستقبليه -حفظه الله- في مطار شرم الشيخ الدولي أخوه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وبعد وصول خادم الحرمين الشريفين مطار شرم الشيخ، صافح الرئيس المصري أصحاب السمو والمعالي الوزراء الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين. كما صافح الملك المفدى مستقبليه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، وكبار مسؤولي السفارة السعودية.

عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إلى صالون الاستقبال بالمطار.

وبعد استراحة قصيرة توجه خادم الحرمين الشريفين في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامته -حفظه الله-.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويضم الوفد الرسمي لخادم الحرمين الشريفين، كلا من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة.

كما يضم الوفد المرافق للملك المفدى كلا من رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وكان قد صدر عن الديوان الملكي أمس بيان قال فيه: غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوم أمس السبت 18/‏‏‏‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏‏‏‏1440هـ الموافق 23/‏‏‏‏‏‏‏‏2/‏‏‏‏‏‏‏‏2019م، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس مقامه الكريم -حفظه الله- وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

كما صدر أمس أمر ملكي أناب بموجبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب.

وجاء في نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ/‏‏‏‏‏‏226 التاريخ: 18/‏‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏‏1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/‏‏‏‏‏‏90) بتاريخ 27/‏‏‏‏‏‏8/‏‏‏‏‏‏1412هـ.

ونظراً لعزمنا -بمشيئة الله- على السفر خارج المملكة يوم أمس السبت الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة عام 1440هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث والعشرين من شهر فبراير عام 2019م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة. والله ولي التوفيق.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود