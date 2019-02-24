الان تتابع الأميرة ريما بنت بندر: سأعمل لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان التي صدر أمر ملكي بتعيينها سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية، أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعيني سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت في أول تغريدة لها بعد قرار تعيينها “سأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه ولن أدخر جهداً في سبيل ذلك”.
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