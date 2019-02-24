شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «المراسم القبلية» لجمع أموال لدفع ديات القتل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض) علمت "الخليج 365" أن توجيها صدر من إمارة إحدى المناطق يحذر من إقامة المراسم القبلية لجمع التبرعات للديات في قضايا النفس، عندما يطلب فيها العوض للتنازل، وما يقوم به بعضهم من إقامة «مرسام» باسم القبيلة تتم الدعوة فيه لمساعدة الجاني بجمع العوض، وما يصاحبها من الإعلان عن تلك التجمعات، وقيام بعض المشايخ والمعرفين بإقامة مخيمات لدعوة أفراد القبيلة للمشاركة بمبالغ رمزية يتم جمعها، ثم الوفود بالمبلغ كاملاً على صاحب «المرسام» كمساهمة من القبيلة. وأكدت مصادر أن ذلك يعد مخالفة للأمر السامي الذي نظم آلية جمع الديات، ومنع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية لجمع مبالغها، وكلف لجان إصلاح ذات البين وإمارات المناطق بالإشراف على تلك الإجراءات. ولفتت المصادر إلى أن هذه المراسم فيها من السلبيات الأمنية ما يدعو إلى وقفها، مثل إحياء النعرات الجاهلية والحمية القبلية المذمومة ورفع الرايات وإطلاق النار وتقديم الأموال نقدا.

علمت "الخليج 365" أن توجيها صدر من إمارة إحدى المناطق يحذر من إقامة المراسم القبلية لجمع التبرعات للديات في قضايا النفس، عندما يطلب فيها العوض للتنازل، وما يقوم به بعضهم من إقامة «مرسام» باسم القبيلة تتم الدعوة فيه لمساعدة الجاني بجمع العوض، وما يصاحبها من الإعلان عن تلك التجمعات، وقيام بعض المشايخ والمعرفين بإقامة مخيمات لدعوة أفراد القبيلة للمشاركة بمبالغ رمزية يتم جمعها، ثم الوفود بالمبلغ كاملاً على صاحب «المرسام» كمساهمة من القبيلة. وأكدت مصادر أن ذلك يعد مخالفة للأمر السامي الذي نظم آلية جمع الديات، ومنع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية لجمع مبالغها، وكلف لجان إصلاح ذات البين وإمارات المناطق بالإشراف على تلك الإجراءات. ولفتت المصادر إلى أن هذه المراسم فيها من السلبيات الأمنية ما يدعو إلى وقفها، مثل إحياء النعرات الجاهلية والحمية القبلية المذمومة ورفع الرايات وإطلاق النار وتقديم الأموال نقدا.

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