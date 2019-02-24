شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع.. وريما بنت بندر سفيرة للمملكة في واشنطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر نائب ملك المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ثلاثة أوامر ملكية مساء أمس (السبت)، تضمنت صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

فيما يلي نصوصها :

الرقم أ /‏‏‏ 227 وتاريخ 18 /‏‏‏ 6 /‏‏‏ 1440

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

تكريماً منا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر أمر ملكي رقم أ /‏‏‏ 228 وتاريخ 18 /‏‏‏ 6 /‏‏‏ 1440

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً الأمر الملكي رقم ( أ /‏‏‏ 226 ) بتاريخ 18 /‏‏‏ 6 /‏‏‏ 1440هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ /‏‏‏ 90 ) بتاريخ 27 /‏‏‏ 8 /‏‏‏ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏‏‏ 10 ) بتاريخ 18 /‏‏‏ 3 /‏‏‏ 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ /‏‏‏ 164 ) بتاريخ 25 /‏‏‏ 7 /‏‏‏ 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ /‏‏‏ 14 ) بتاريخ 3 /‏‏‏ 3 /‏‏‏ 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر أمر ملكي رقم أ /‏‏‏ 229 وتاريخ 18 /‏‏‏ 6 /‏‏‏ 1440

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً الأمر الملكي رقم ( أ /‏‏‏ 226 ) بتاريخ 18 /‏‏‏ 6 /‏‏‏ 1440هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ /‏‏‏ 90 ) بتاريخ 27 /‏‏‏ 8 /‏‏‏ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏‏‏ 10 ) بتاريخ 18 /‏‏‏ 3 /‏‏‏ 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ /‏‏‏ 164 ) بتاريخ 25 /‏‏‏ 7 /‏‏‏ 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ /‏‏‏ 14 ) بتاريخ 3 /‏‏‏ 3 /‏‏‏ 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تعين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ولم يكن الأمر الملكي بصرف راتب شهر للعسكريين في الحد الجنوبي، إلا دلالة على قرب الملك ونائبه من جنودهم ومن المواطنين، وتفهمهم لاحتياجاتهم، وتقديراً منهم للتضحيات التي يبذلها المرابطون في الحد الجنوبي للذود عن حياض الوطن والمواطنين، وحماية مقدساته ومكتسباته. وفي الوقت الذي يضرب العالم بأسره ولاء الجنود السعوديين لوطنهم وقيادته دون انتظار لأي مقابل بدلاً عن دفاعهم عن وطنهم وقيادتهم، الأمر الذي يوكد أن كل أموال الدنيا لا تعوض مثل هذا الولاء، فالقيادة السعودية تثبت دائماً قربها من أبنائها وتفهمها لاحتياجاتهم، فالجنود السعوديون على الحد الجنوبي «سور الوطن» الذائدين عنه بأرواحهم.

وحرص القيادة السعودية على تقديم المبادرات التقديرية لرفع معنويات المرابطين في الحد الجنوبي ما هو إلا امتداد للمبادرات السخية التي تؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه الملك وولي عهده للمرابطين، في ظل الحرص الكبير من القيادة على عدم التأخر عن دعمهم مادياً ومعنوياً.

وقالت مصادر لـ«الخليج 365» أن قرب الأمير خالد بن سلمان من ولي العهد ووزير الدفاع وعمله معه في مكتب وزير الدفاع ساعده على الإلمام بتفاصيلها أكثر ومعرفة خطتها الاستراتيجية التي أعلن عنها أخيرا، مشيرة إلى أن ملاصقة الأمير خالد لولي العهد منذ فترة طويلة استطاع خلالها أن يستوعب رؤية تطوير وزارة الدفاع لتكون في مصاف الدول المتقدمة عسكرياً، وأضافت: «خلال فترة عمله في مكتب وزير الدفاع تم تكليف الأمير خالد من قبل ولي العهد بملفات ومسؤوليات عدة أثبت معها نجاحه في إدارتها على أكمل وجه».