شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يفتتح معرض شباب الأعمال.. الأربعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يفتتح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد مساء الأربعاء القادم، معرض شباب وشابات الأعمال بجدة في دورته العاشرة بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

ويأتي المعرض الذي تنظمه لجنة ريادة الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، تحت شعار «بشبابنا نحقق رؤيتنا» خلال الفترة من 27 فبراير إلى 3 مارس 2019، انطلاقاً من اهتمام القيادة الحكيمة ببناء الإنسان وتنمية المكان والاستثمار في العقل البشري، وجمع رواد ورائدات الأعمال والمستثمرين بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 للإسهام في تحويل الاقتصاد من تقليدي إلى رقمي.

ويسعى المعرض لرسم ملامح الرؤية وتمكين الشباب من أهدافها وبرامجها إلى جانب دعم الانطلاقة الصناعية في المجالات المختلفة ودعم مشاريع الشباب والشابات في المجالات الصناعية والتجارية والإبداعية، فضلاً عن تسويق وترويج نشاطات ومنتجات شباب وشابات الأعمال وتسليط الضوء على مشاريعهم وعرض الأفكار الجديدة على المستثمرين والشركات الكبيرة، وإقامة علاقات تجارية معهم والإسهام في تنمية الحراك الاقتصادي في المملكة.