شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: مذكرة لتطوير خدمات ضيوف الرحمن الرقمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بكين)

أعلنت وزارة الحج والعمرة أمس (السبت)، توقيع مذكرة تعاون استراتيجي في العاصمة الصينية بكين مع إحدى الشركات، بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال بناء تطبيقات الهواتف الذكية، وإنترنت الأشياء، والدوائر التلفزيونية، على هامش زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى الصين.

وتأتي المذكرة بعد عقد فريق عمل الوزارة بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار عددا من الاجتماعات وورش العمل بمقر الشركة في الصين في إطار توجه المملكة لعقد شراكات استراتيجية لتطوير الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتضمنت المذكرة تصميم برنامج لتطوير رؤية العمرة الذكية، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية والمواصفات الفنية لتنفيذ الخدمات التقنية، إضافة إلى بناء نظام إنترنت الأشياء، ونظام متكامل للدائرة التلفزيونية في الأماكن المقدسة، وغرف مراقبة لمراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وستسهم مذكرة التعاون في رفع مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وتقليص الإجراءات، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.