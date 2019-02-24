جامعة الطائف: شراكة مع المرور والتعليم والأمانة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) أبرمت جامعة الطائف ثلاث شراكات جديدة للتعاون والتكامل والتفاهم مع إدارتي المرور والتعليم وأمانة المحافظة. أبرمت جامعة الطائف ثلاث شراكات جديدة للتعاون والتكامل والتفاهم مع إدارتي المرور والتعليم وأمانة المحافظة. ونصّت الاتفاقية على إنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات للرجال والنساء ذات مواصفات عالمية، وتقديم خدمات التعليم النظري والتدريب العملي، تنتهي بالحصول على رخصة قيادة وفق منهج تدريب متقن. بينما تضمنت مذكرة التكامل الموقعة بين جامعة الطائف والإدارة العامة للتعليم بالمحافظة مجالات التعاون المشترك بينهما لدعم المجال التعليمي بالبرامج التعليمية والتدريبية والبحثية، من أجل تحقيق الأهداف والتوجهات الإستراتيجية العامة للتعليم في المملكة. أما مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة وأمانة الطائف نصّت على تكوين شراكة إستراتيجية فاعلة بين الجامعة؛ ممثلة بكلية الهندسة والأمانة.



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