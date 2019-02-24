ما هي أخر مهمة عمل قام بها الأمير خالد بن سلمان في الولايات المتحدة الأمريكية

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) كانت أخر مهمة عمل يقوم بها خالد بن سلمان كسفير لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية قبل تعيينه نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير هي لقائه الجنود المصابين ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة، مهنئاً لهم بنيلهم الشرف العظيم دفاعاً عن الوطن. كانت أخر مهمة عمل يقوم بها خالد بن سلمان كسفير لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية قبل تعيينه نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير هي لقائه الجنود المصابين ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة، مهنئاً لهم بنيلهم الشرف العظيم دفاعاً عن الوطن. حيث قال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" : "من منطلق توجيهات القيادة بخدمة جنودنا البواسل.تشرفت بلقاء إخواني الأبطال المصابين في ميدان الشرف دفاعاً عن الوطن، ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة. هنيئا لكم هذا الشرف العظيم ياحماة الوطن. أسأل الله النصر المؤزر لجنودنا بكل الجبهات، وأن يرحم شهدائنا ويشفي مصابينا عاجل غير آجل".



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