شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين والرئيس المصري يؤكدان أهمية إنشاء مجلس «الدول المشاطئة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

واستعرض الملك سلمان خلال اجتماعه بالسيسي مساء أمس (السبت) في شرم الشيخ، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

عقب ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس المصري جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين، جرى خلالها مناقشة آفاق التعاون الثنائي بين المملكة ومصر في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر جلسة المباحثات، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام تركي الشبانة، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي.

كما حضرها من الجانب المصري، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية مصطفى شريف، وزير الخارجية سامح شكري، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الدكتورة هالة صدقي، رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي.