السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة توقع مذكرة تعاون استراتيجي مع هواوي



بكين 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

أعلنت وزارة الحج والعمرة أمس, عن توقيع مذكرة تعاون استراتيجي في العاصمة الصينية بكين مع شركة هواوي، بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال بناء تطبيقات الهواتف الذكية، وإنترنت الأشياء، والدوائر التلفزيونية، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير

وتأتي هذه المذكرة بعد عقد فريق عمل الوزارة وبمشاركة الهيئة العامة للاستثمار عدد من الاجتماعات وورش العمل بمقر شركة هواوي في الصين في إطار توجه المملكة لعقد شراكات استراتيجية لتطوير الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتضمنت المذكرة تصميم برنامج لتطوير رؤية العمرة الذكية، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية والمواصفات الفنية لتنفيذ الخدمات التقنية، إضافة إلى بناء نظام انترنت الأشياء، ونظام متكامل للدائرة التلفزيونية في الأماكن المقدسة، وغرف مراقبة لمراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وستسهم مذكرة التعاون في رفع مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وتقليص الإجراءات، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

// انتهى //

17:07ت م

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بكين 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأعلنت وزارة الحج والعمرة أمس, عن توقيع مذكرة تعاون استراتيجي في العاصمة الصينية بكين مع شركة هواوي، بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال بناء تطبيقات الهواتف الذكية، وإنترنت الأشياء، والدوائر التلفزيونية، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لجمهورية الصين الشعبية.وتأتي هذه المذكرة بعد عقد فريق عمل الوزارة وبمشاركة الهيئة العامة للاستثمار عدد من الاجتماعات وورش العمل بمقر شركة هواوي في الصين في إطار توجه المملكة لعقد شراكات استراتيجية لتطوير الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.وتضمنت المذكرة تصميم برنامج لتطوير رؤية العمرة الذكية، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية والمواصفات الفنية لتنفيذ الخدمات التقنية، إضافة إلى بناء نظام انترنت الأشياء، ونظام متكامل للدائرة التلفزيونية في الأماكن المقدسة، وغرف مراقبة لمراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.وستسهم مذكرة التعاون في رفع مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وتقليص الإجراءات، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.// انتهى //17:07ت م0094

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