السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جمهورية مصر العربية



شرم الشيخ 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى شرم الشيخ اليوم في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة له من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما سيرأس – أيده الله – وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في مطار شرم الشيخ الدولي أخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

// يتبع //

16:54ت م

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شرم الشيخ 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسوصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى شرم الشيخ اليوم في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة له من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما سيرأس – أيده الله – وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في مطار شرم الشيخ الدولي أخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.// يتبع //16:54ت م0093

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