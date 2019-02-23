السعودية اليوم / مدير هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة يلتقي مدير شرطة المنطقة



مكة المكرمة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري اليوم, مدير عام شرطة المنطقة اللواء عيد بن سعد العتيبي, وذلك خلال زيارته لمقر الشرطة بمكة المكرمة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأعمال المشتركة وبحث سبل التعاون بين فرع الرئاسة العامة بالمنطقة والشرطة بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل الميداني، لتحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو نائبه لراحة المواطنين والمقيمين.

وأكد اللواء العتيبي أن الشرطة والهيئة جهازان يعملان على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بهما من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

// انتهى //

16:40ت م

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مكة المكرمة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسالتقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري اليوم, مدير عام شرطة المنطقة اللواء عيد بن سعد العتيبي, وذلك خلال زيارته لمقر الشرطة بمكة المكرمة.وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأعمال المشتركة وبحث سبل التعاون بين فرع الرئاسة العامة بالمنطقة والشرطة بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل الميداني، لتحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو نائبه لراحة المواطنين والمقيمين.وأكد اللواء العتيبي أن الشرطة والهيئة جهازان يعملان على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بهما من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.// انتهى //16:40ت م0088

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