شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة مكة": طبقنا خطة طوارئ في انقطاع التيار بمستشفى النور التخصصي والان مع التفاصيل
الخليج 365- أكدت صحة مكة المكرمة أنها طبقت خطة طوارئ عقب انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى النور التخصصي يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه تم إصلاح العطل في وقت قياسي.
وقالت: مساء يوم الخميس الماضي حدث فصل لمصدر الكهرباء الرئيسي المغذي لمبنى المستشفى ومنطقة السكن، وتم مباشرة عمل المولدات الاحتياطية بكامل كفاءتها ولله الحمد، واستنفار جميع العاملين بالمستشفى وتفعيل خطة الطوارئ وغرفة القيادة والبدء بخطط الطوارئ بحضور إدارة المستشفى ومدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بالمنطقة.
وأضافت: على الفور تم التواصل مع إدارة شركة الكهرباء بالمنطقة وإرسال الفرق الهندسية لإصلاح ذلك العطل، وإصلاح العطل في وقت قياسي، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية متمنين للجميع وافر الصحة.
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