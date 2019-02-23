شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يصل شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية والان مع التفاصيل

وصل الملك سلمان مساء اليوم السبت شرم الشيخ المصرية وذلك للمشاركة في فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى التي تنطلق، غداً الأحد، وتستمر لمدة يومين.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق له لدى وصولهما إلى مطار شرم الشيخ الدولي (شرق) مصر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم خلال زيارة الملك سلمان إلى مصر، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد هذه القمة هي الأولى من نوعها بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ويتوقع أن تبحث عدداً من القضايا الإقليمية على رأسها إيجاد حلول للنزاعات المسلحة في المنطقة العربية، مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وبحسب دبلوماسيين وخبراء تحدثوا لـ"العين الإخبارية"، فإن القمة المزمعة التي ترفع شعار "الاستثمار في الاستقرار" تشكل "منبراً مهماً يسعى من خلاله القادة العرب لدفع دول الاتحاد الأوروبي نحو دور أكبر في تسوية أزمات الشرق الأوسط، خاصة سوريا واليمن وليبيا، وكذلك القضية الفلسطينية".

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 40 رئيس سلطة تنفيذية في القمة، على رأسهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "إن القمة تستهدف بالأساس تعزيز العلاقات العربية الأوروبية في جميع النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، وإيجاد حلول للنزاعات المسلحة في المنطقة العربية، مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وموضوعات مكافحة الإرهاب واللاجئين".