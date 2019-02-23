شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4,109 كراتين تمر في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 4,109 كراتين تمر في حارة الروضة، وحارة الفندق، وحارة النصر، في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منها 24,654 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.



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