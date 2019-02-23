شكرا لقرائتكم صحة مكة توضح أسباب انقطاع الكهرباء عن مستشفى النور التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

أوضحت الشؤون الصحية في العاصمة المُقدسة مكة المُكرمة أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى النور التخصصي.

وقالت صحة مكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” في بيان لها، إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشان انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى النور التخصصي فأن الصحة في مكة توضح للجميع التالي: “في مساء يوم الخميس الموافق 1440/6/16هـ، حدث فصل لمصدر الكهرباء الرئيسي المُغذي لمبنى المستشفى ومنطقة السكن”.

وأضافت صحة مكة أنه تم مُباشرة عمل المولدات الاحتياطية بكامل كفاءتها ، ولله الحمد، موضحة أنه تم استنفار جميع العاملين بالمستشفى وكذلك تم تفعيل خطة الطوارئ وغرفة القيادة، والبدء بخطط الطوارئ بحضور إدارة المستشفى ومُدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بالمنطقة .وعلى الفور تم التواصل مع إدارة شركة الكهرباء بالمنطقة وإرسال الفرق الهندسية لإصلاح العطل.

وأكدت الصحة في مكة المُكرمة تضافر الجهود وتم إصلاح العطل في وقت قياسي دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، واختتمت بيانها بتمني الصحة للجميع.



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