الان تتابع خادم الحرمين يصل مصر للمشاركة في القمة العربية الأوروبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

قالت السفارة السعودية في القاهرة إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصل إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، اليوم السبت، للمشاركة في القمة العربية الأوروبية، المقرر عقدها بشرم الشيخ.



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر بعد ظهر اليوم متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما يرأس – أيده الله – وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في مطار شرم الشيخ الدولي أخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. بحسب وكالة الأنباء السعودية.