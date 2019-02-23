شكرا لقرائتكم خبر عن الحارثي يدرج اللغة الصينية.. ضمن لغات الإذاعات الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح شبرق (جدة) يسعى مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور عادل بن عيفان الحارثي لإدراج اللغة الصينية ضمن اللغات التي تبث في الإذاعات الدولية يسعى مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور عادل بن عيفان الحارثي لإدراج اللغة الصينية ضمن اللغات التي تبث في الإذاعات الدولية السعودية ، وذلك تزامناً مع الاتفاق الذي تم خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى في العاصمة الصينية بكين، الذي نص على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية مقررا دراسيا على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية. وتأتي هذه الخطوة إيماناً منه بأهمية التنوع الثقافي في البث الإذاعي لإذاعات المملكة، والذي سيسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية، حيث تلعب الإذاعة دوراً رئيسياً جهازاً مهماً وفاعلاً في تحقيق الأهداف المنشودة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.



كانت هذه تفاصيل خبر الحارثي يدرج اللغة الصينية.. ضمن لغات الإذاعات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.