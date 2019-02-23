شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4109 كراتين تمر في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الجمعة) 4109 كراتين تمر في حارة الروضة، وحارة الفندق، وحارة النصر، في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منها 24.654 فرداً.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.