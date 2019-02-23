شكرا لقرائتكم خبر عن «العلوم والآداب» في القريات تنظم ملتقى الواقع والمأمول في التعلُّم الإلكتروني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

برعاية مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري، نظمت كلية العلوم والآداب بالقريات الملتقى الأول لها بعنوان «التعلم الإلكتروني بين الواقع والمأمول» في قاعة شهداء الواجب بمجمع كليات البنات بالقريات، حيث انطلقت جلسته الافتتاحية بتلاوة قرآنية للطالب سعود الكويكبي، تبعه رئيس الملتقى وعميد الكلية الدكتور مشعل العنزي بكلمة استعرض خلالها أهداف وأهمية الملتقى كجزء من اهتمام الجامعة في مواكبة مستجدات العصر ومقتضياته، واستجابة لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة التي تنطلق من وعي عميق بمواطن القوة في المملكة ومؤهلاتها الضخمة في شتى المجالات.

بعد ذلك، ألقى عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الدكتور سالم العنزي كلمة أعرب فيها عن كون هذه الخطوة ستسهم في التقاء الأفكار وتبادل الخبرات والتنسيق العلمي والتكنولوجي بين جامعات المملكة، وتنعكس إيجاباً على منظومة التعلم الإلكتروني بالجامعة من خلال تبادل الأفكار والأطروحات لتحقيق أهداف الملتقى.

وتتبع الجلسات المنعقدة عرض لأهم التوصيات والرؤى التي تمخض عنها الملتقى، قدمه وكيل كلية العلوم والآداب بالقريات الدكتور راضي الرويلي، فيما اختُتمت فعاليات الملتقى بتكريم المشاركين من ضيوف الكلية والجامعة واللجان المنظمة لفعاليات الملتقى.