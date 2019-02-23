، على هامش زيارة ولي العهد.. "الحج" توقّع مذكرة تعاون استراتيجي مع "هواوي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بشأن التعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أمس، عن توقيع مذكرة تعاون استراتيجي في العاصمة الصينية بكين مع شركة "هواوي"، بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال بناء تطبيقات الهواتف الذكية، وإنترنت الأشياء، والدوائر التلفزيونية.

جاء ذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية الصين الشعبية.

وتأتي هذه المذكرة بعد عقد فريق عمل الوزارة وبمشاركة الهيئة العامة للاستثمار عدداً من الاجتماعات وورش العمل بمقر شركة "هواوي" في الصين، في إطار توجّه المملكة لعقد شراكات استراتيجية لتطوير الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتضمّنت المذكرة تصميم برنامج لتطوير رؤية العمرة الذكية، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية والمواصفات الفنية لتنفيذ الخدمات التقنية، إضافة إلى بناء نظام إنترنت الأشياء، ونظام متكامل للدائرة التلفزيونية في الأماكن المقدسة، وغرف مراقبة لمراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وستسهم مذكرة التعاون في رفع مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وتقليص الإجراءات، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.