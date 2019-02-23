، "صحة حفر الباطن" تفعل اليوم التوعوي للزواج الصحي ،

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نظمت صحة حفر الباطن فعالية توعوية عن الزواج الصحي بمجمع المكان مول، بالتزامن مع اليوم التوعوي للزواج الصحي، تضمنت معرضًا شاملاً.
وأقامت صحة حفر الباطن أيضًا فعاليات توعوية بمستشفى الولادة والأطفال، والملك خالد، ومستشفى حفر الباطن المركزي، إضافة إلى عدد من المراكز الصحية في المحافظة الذي تضمن عرضًا مرئيا وبروشورات توعوية، استهدفت جميع المراجعين والزوار.
وتقدم الصحة حفر الباطن خدمة فحص ما قبل الزواج من خلال مركز متخصص بمستشفى الملك خالد يقدم جميع التحاليل (سواء التحاليل المخبرية، أو جلسات المشورة الطبية) لكافة المواطنين المقبلين على الزواج سواء بشكل فردي أو كلا الطرفين معًا .
ويهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي) وبعض الأمراض المعدية (التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز) ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.
وكان وزير الصحة، د. توفيق الربيعة، قد اعتمد يوم 21 فبراير من كل عام كيوم توعوي للزواج الصحي، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية فحص ما قبل الزواج لأمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية، بالتزامن مع مرور 15 عامًا على تأسيس برنامج الزواج الصحي.
"صحة حفر الباطن" تفعل اليوم التوعوي للزواج الصحيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-23
نظمت صحة حفر الباطن فعالية توعوية عن الزواج الصحي بمجمع المكان مول، بالتزامن مع اليوم التوعوي للزواج الصحي، تضمنت معرضًا شاملاً.
وأقامت صحة حفر الباطن أيضًا فعاليات توعوية بمستشفى الولادة والأطفال، والملك خالد، ومستشفى حفر الباطن المركزي، إضافة إلى عدد من المراكز الصحية في المحافظة الذي تضمن عرضًا مرئيا وبروشورات توعوية، استهدفت جميع المراجعين والزوار.
وتقدم الصحة حفر الباطن خدمة فحص ما قبل الزواج من خلال مركز متخصص بمستشفى الملك خالد يقدم جميع التحاليل (سواء التحاليل المخبرية، أو جلسات المشورة الطبية) لكافة المواطنين المقبلين على الزواج سواء بشكل فردي أو كلا الطرفين معًا .
ويهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي) وبعض الأمراض المعدية (التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز) ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.
وكان وزير الصحة، د. توفيق الربيعة، قد اعتمد يوم 21 فبراير من كل عام كيوم توعوي للزواج الصحي، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية فحص ما قبل الزواج لأمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية، بالتزامن مع مرور 15 عامًا على تأسيس برنامج الزواج الصحي.
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
05:13 PM
تضمن فعاليات بمجمع المكان ومستشفى الولادة والملك خالد
نظمت صحة حفر الباطن فعالية توعوية عن الزواج الصحي بمجمع المكان مول، بالتزامن مع اليوم التوعوي للزواج الصحي، تضمنت معرضًا شاملاً.
وأقامت صحة حفر الباطن أيضًا فعاليات توعوية بمستشفى الولادة والأطفال، والملك خالد، ومستشفى حفر الباطن المركزي، إضافة إلى عدد من المراكز الصحية في المحافظة الذي تضمن عرضًا مرئيا وبروشورات توعوية، استهدفت جميع المراجعين والزوار.
وتقدم الصحة حفر الباطن خدمة فحص ما قبل الزواج من خلال مركز متخصص بمستشفى الملك خالد يقدم جميع التحاليل (سواء التحاليل المخبرية، أو جلسات المشورة الطبية) لكافة المواطنين المقبلين على الزواج سواء بشكل فردي أو كلا الطرفين معًا .
ويهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي) وبعض الأمراض المعدية (التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز) ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.
وكان وزير الصحة، د. توفيق الربيعة، قد اعتمد يوم 21 فبراير من كل عام كيوم توعوي للزواج الصحي، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية فحص ما قبل الزواج لأمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية، بالتزامن مع مرور 15 عامًا على تأسيس برنامج الزواج الصحي.
، "صحة حفر الباطن" تفعل اليوم التوعوي للزواج الصحي ،
المصدر : الخليج 365
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