- 1/2
- 2/2
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى شرم الشيخ، اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية؛ تلبيةً للدعوة الموجهة له من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما سيترأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.
وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين في مطار شرم الشيخ الدولي الرئيس "السيسي".
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مصروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-23
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى شرم الشيخ، اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية؛ تلبيةً للدعوة الموجهة له من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما سيترأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.
وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين في مطار شرم الشيخ الدولي الرئيس "السيسي".
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
05:09 PM
"السيسي" كان في استقباله بشرم الشيخ
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى شرم الشيخ، اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية؛ تلبيةً للدعوة الموجهة له من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما سيترأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.
وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين في مطار شرم الشيخ الدولي الرئيس "السيسي".
، خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مصر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.