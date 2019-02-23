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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن انضمام 200 مفتشة أمنية برتبة "جندي"، بعد تخرجهن من المعهد النسوي بكلية الملك فهد الأمنية للعمل في حرس الحدود.
وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن انضمام 200 مفتشة برتبة "جندي" للعمل في قيادات حرس الحدود، بعد تخرجهن من المعهد النسوي بكلية الملك فهد الأمنية.
وأشارت المديرية إلى أنهن تلقين التدريب النظري والعملي على ضوابط ومهارات استخدام الأسلحة وأجهزة الاتصال والدفاع عن النفس وإجراءات القبض والتفتيش وتقديم الإسعافات الأولية.
انضمام 200 مفتشة أمنية للعمل في حرس الحدودماجد الرفاعي الخليج 365 2019-02-23
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن انضمام 200 مفتشة أمنية برتبة "جندي"، بعد تخرجهن من المعهد النسوي بكلية الملك فهد الأمنية للعمل في حرس الحدود.
وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن انضمام 200 مفتشة برتبة "جندي" للعمل في قيادات حرس الحدود، بعد تخرجهن من المعهد النسوي بكلية الملك فهد الأمنية.
وأشارت المديرية إلى أنهن تلقين التدريب النظري والعملي على ضوابط ومهارات استخدام الأسلحة وأجهزة الاتصال والدفاع عن النفس وإجراءات القبض والتفتيش وتقديم الإسعافات الأولية.
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
04:57 PM
تلقين التدريب على ضوابط ومهارات استخدام الأسلحة
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن انضمام 200 مفتشة أمنية برتبة "جندي"، بعد تخرجهن من المعهد النسوي بكلية الملك فهد الأمنية للعمل في حرس الحدود.
وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن انضمام 200 مفتشة برتبة "جندي" للعمل في قيادات حرس الحدود، بعد تخرجهن من المعهد النسوي بكلية الملك فهد الأمنية.
وأشارت المديرية إلى أنهن تلقين التدريب النظري والعملي على ضوابط ومهارات استخدام الأسلحة وأجهزة الاتصال والدفاع عن النفس وإجراءات القبض والتفتيش وتقديم الإسعافات الأولية.
، انضمام 200 مفتشة أمنية للعمل في حرس الحدود ،
المصدر : الخليج 365
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