بالصور.. تويوتا كورولا 2020 بمظهر جديد وجريء

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كشفت شركة تويوتا عن الإصدار الجديد لسيارتها كورولا سيدان 2020 والتي ستنتقل بتصميمها إلى منصة تويوتا العالمية مثل سابقتها كورولا هاتشباك، ليكون أول إعادة لتصميم كامل لنسخة السوق الأمريكية للسيارة المفضلة منذ عام 2013.

وظهرت “كورولا” الجديدة لأول مرة في حدث إعلامي في كاليفورنيا الأمريكية، بالتزامن مع الكشف عنها في معرض غوانزو الدولي للسيارات في الصين، حيث ظهر أنها تبعت موديلات تويوتا الحديثة في التحول إلى النظام الأساسي المعياري للشركة بعد أن ارتقت “كورولا هاتشباك” 2019 والتي قدمت في وقت سابق هذا العام في معرض نيويورك للسيارات، بالفعل للنظام الأساسي المعياري.

وكما ظهرت في صور سابقة، تبدو تويوتا كورولا 2020 أكثر وضوحًا وغضباً وحِدة من ذي قبل، السيارة الجديدة أكثر انخفاضا وأوسع من سابقتها، وقالت “تويوتا” إنها اختصرت الغطاء الأمامي وتوسعت في الجزء الخلفي، لتمنح السيارة رؤية بصرية أفضل على الطريق.

المصابيح الأمامية “ليد” وتم ضغطها على امتداد تحت غطاء المحرك، مع شبكة كبيرة، وهيكل كورولا متجدد وحاد، كما تلتف المصابيح الخلفية “ليد” على المصدات، مع وجود “سبويلر” في طرازات SE / XSE ، والتصميم بشكل عام مختلف ومثير للاهتمام عن آخر إصدار لكورولا.

تصميم التابلوه بميزة التحكم بالجو مركزيًا، وشاشة المعلومات والترفيه 7-8 بوصات تعمل باللمس مثبتة في الأمام والوسط، مسند ذراع الكونسول الوسطي أكبر، وتتميز مجموعة أجهزة القياس بجهاز كمبيوتر بوصلة قياس 4.2 بوصة كمعيار قياسي، مع جهاز عرض 7 بوصات تمت ترقيته كخيار متاح. ومقارنة بكورولا سيدان الأخيرة، تقول “تويوتا” إن السيارة الجديدة تتمتع برؤية محسنة بشكل كبير، والمقصورة أكثر هدوءا بسبب الاستخدام المكثف لمواد التخفيت الصوتي، وتم تعديل وضع مقعد السائق على مسافة بوصة أقل، و1.57 بوصة أبعد من الخلف.

تقدم كورولا 2020 محركين، يتم توفير كل منهما فقط مع مستويات محددة من القطع، والخيار المعياري هو 1.8 لتر، تم تصنيفها بـ 139 حصاناً مع ناقل الحركة المتغير المستمر، ووعدت “تويوتا” بمحرك يوفر أفضل كفاءة للوقود عما سبق. طرازا SE و XS يستخدمان نفس المحرك سعة 2.0 لتر كسيارة هاتشباك مع 169 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 151 رطلا.

طراز XSE فقط مزود بناقل الحركة CVT ، والطرازان بإطارات منخفضة على عجلاتها قياس 18 بوصة مقارنة بعجلات قياس 16 بوصة للمستويات الأخرى.

وستستخدم جميع سيارات كورولا نظام التعليق الخلفي متعدد الطبقات، وتمت إعادة تصميم نظام التعليق الأمامي من نوع ماكفرسون مع ماصات الصدمات الجديدة التي توفر راحة لقيادة مثالية. جميع المستويات مزودة بنظام معلومات وترفيه بشاشة لمس 8 بوصات مع برنامج Entune 3.0 من تويوتا ومنفذ USB واحد ودعم Apple CarPlay و Amazon’s Alexa كما أن هناك منفذي USB ، وراديو القمر الصناعي في طرازات مختلفة، ويمكن للمشترين اختيار حزمة Audio Premium مع نظام صوت JBL والملاحة المدمجة.

ووفرت الشركة في كورولا 2020 تقنية آكتيف سيفتي، مع معيار حساسية السلامة من تويوتا Sense 2.0 في كل طراز، وتشمل التحذير والفرملة بالتحكم المسبق، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، والتحذير من تغير الحرارة، والتوجيه المتمركز على الممرات على الطرق السريع، والتعرف على إشارة المرور، كما تتوفر مراقبة النقطة العمياء على مستويات وحزم معينة.

