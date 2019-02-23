خادم الحرمين يغادر إلى مصر في زيارة رسمية

أعلن الديوان الملكي -في بيان اليوم السبت- أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تلبيةً للدعوة المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويبحث خادم الحرمين مع الرئيس المصري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، كما يبحث معه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويرأس خادم الحرمين الشريفين وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

وجاء البيان كالتالي:

بيان من الديوان الملكي

غادر -بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هذا اليوم السبت 18/6/1440هـ الموافق 23/2/2019م؛ إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تلبيةً للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ حيث سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس مقامه الكريم -حفظه الله- وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.