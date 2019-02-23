متحدث الجوازات : «أبشر» قدَّم 160 خدمة إلكترونية استفاد منها 11 مليون مستخدم

عدَّد المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية، بدر القريني، الفوائد التي وفرها تطبيق «أبشر» للمواطنين والمقيمين، موضحًا أن التطبيق قدَّم أكثر من 160 خدمة إلكترونية، استفاد منها ما يزيد على 11 مليون مستخدم فعلي.

ومنذ إطلاق «أبشر» في عام 2015، شرعت المديرية العامة للجوازات في تقديم خدماتها، وتحويل جميع التعاملات التي تتم بينها وبين عدد من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، إلى معاملات آلية تتم بشكل سريع ودقيق.

وتهدف هذه المنصة إلى توفير خدمات إلكترونية آمنة ومتميزة، تتسم بالسرعة والدقة، والارتقاء بجودة الأداء والرقي بمستوى العمل، وتسهيل الإجراءات وتسخير الإمكانات التقنية، بما يضمن خدمة المواطنين والمقيمين والمؤسسات الحكومية والأعمال على مدار الساعة، ودون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

ومن خلال هذا التطبيق، دخلت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، في سباق مع التقنية والزمن للقضاء على طول قوائم الانتظار، ولربط جميع التعاملات الحكومية عبر هذا التطبيق.

وقال المتحدث باسم «الجوازات» بدر القريني، إنّ المديرية في سباق حميم مع التقنية، لافتًا إلى أنّ كل إجراء يخدم المواطن والمقيم تمّ طرحه إلكترونيًّا، بما في ذلك منصة «أبشر» التي قدّمت أكثر من 160 خدمة إلكترونية، استفاد منها ما يزيد على 11 مليون مستخدم فعلي.

وقال القريني- في تصريح لبرنامج «mbc في أسبوع»-: «في 2018، تمّ إنجاز خمسة ملايين و600 ألف عملية عبر هذا النظام»، مضيفًا أنّه «توجد أيضًا خدمات للاستعلام الإلكتروني، سواء عن هويات المقيمين أو مدة صلاحياتها، وكذا عن حالة التأشيرات الخاصة أو البصمة، أو أحقية الحج، أو المعلومات الخاصة بسجلات السفر».

كما تتيح هذه الخدمة للمستفيد، أن يُفوِّض من يراه لإنجاز جميع الخدمات المتعلقة بالمديرية العامة للجوازات، سواء ما تخص المواطن أو حتى المقيم، حسب القريني.

وحدّدت المنصة ستة أهداف تعمل من أجلها، وهي تخفيض عدد مراجعي الجوازات وتوفير الخدمة لهم عبر الشبكة العنكبوتية، والربط مع جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًّا، والتقليل من حالات التزييف والتزوير، وتوفير بيئة عمل آمنة لمنسوبي القطاع، والعمل على تبسيط إجراءات التعامل مع القطاع، وإنهاء الإجراءات بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان.

وتتميز هذه المنصة بأنّها تقدم الخدمة مجانًا دون أي رسوم إضافية، وتفادي الانتظار والازدحام، وسرعة أداء الخدمة والحصول على نتائجها.