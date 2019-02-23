لمشاركته فى القمة العربية الأوروبية.. خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

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الخليج 365- صدر أمر ملكي، اليوم السبت، بإنابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غياب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن المملكة. وجاء في نص الأمر الملكي: بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ/ 226 التاريخ: 18/ 6/ 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. ونظراً لعزمنا –بمشيئة الله– على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة عام 1440هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث والعشرين من شهر فبراير عام 2019م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، خلال فترة غيابنا عن المملكة. والله ولي التوفيق. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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