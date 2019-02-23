شكرا لقرائتكم خبر عن التايمز: جولة ولي العهد الأسيوية تؤكد أن السعودية أقوى دولة في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

الخليج 365- سلّطت صحيفة "التايمز" البريطانية، الضوء على جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الآسيوية إلى باكستان والهند والصين، وكشفت الأهمية الكبرى للمملكة العربية السعودية عالميًّا.

وقالت الصحيفة البريطانية: إن زيارة ولي العهد السعودي تثبت أن آسيا تنظر إلى السعودية بأنها من أقوى وأهم الدول في الشرق الأوسط، وأنه مهما واجهت من محاولات تشويه قادمة من الغرب يبقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرجل القوي الذي يحظى بشعبية كبيرة داخل المملكة وخارجها.

وأضافت أن السجاد الأحمر الذي بسطته باكستان خلال الزيارة الملكية، وخروج الباكستانيين فرحين بالزيارة، وإشادة رئيس الوزراء عمران خان واستقباله بحفاوة بالغة؛ يؤكد أن المملكة من أهم الدول في المنطقة.

وتابعت: إن الزيارة الآسيوية إلى باكستان والهند والصين كشفت أن السعودية وآسيا لا تلتفتان إلى الانتقادات الأوروبية ولا تؤثر عليهم في المقابل؛ تؤكد أن "المملكة أقوى".