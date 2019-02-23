شكرا لقرائتكم خبر عن لدى زيارة الملك لشرم الشيخ.. نائب مجلس الأعمال يكشف 9 مشاريع سعودية جديدة بمصر والان مع التفاصيل

الخليج 365- يُعقد الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودي المصري في القاهرة، اليوم السبت؛ وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجمهورية مصر.

وأوضح الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري وممثل غرفة جدة بمجلس الغرف السعودية، أن الاستثمارات السعودية في مصر تنمو بوتيرة سريعة حتى باتت "السعودية" أكبر مستثمر عربي في السوق المصرية، وثاني أكبر مستثمر أجنبي بشكل عام؛ حيث بلغت قيمة الاستثمارات الحكومية السعودية بمصر عبر "الصندوق السعودي المصري للاستثمار" عشرة مليارات دولار، بحسب الاتفاق المعدل في مارس 2018.

وأضاف: "كما بلغ عدد الشركات السعودية في مصر 5392 شركة سعودية تقوم بالاستثمار عبر سبعة قطاعات بمصر، أكبرهم القطاع الصناعي بقيمة 12.6 مليار دولار، يليه قطاع المقاولات والتطوير العقاري بقيمة 9.3 مليارات دولار، يليه القطاع البنكي والمالي بقيمة 6.9 مليارات دولار، يليه قطاع السياحة بقيمة 6.8 مليارات دولار، يليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة 4.2 مليارات دولار، يليه قطاع الخدمات بقيمة 2.3 مليار دولار، وأخيراً قطاع الزراعة بقيمة 2.1 مليار دولار، وبذلك تصبح قيمة استثمارات الشركات السعودية أو –الشركاء فيها سعوديين– في مصر أربعة وأربعين مليار دولار".

وتابع: "كما بلغ قيمة إجمالي الصادرات السعودية غير البترولية إلى مصر خلال عام 2017 أربعة مليارات دولار، إضافة إلى حزمة مشاريع سعودية جديدة في مصر أعلن عنها مع بداية 2019 منها على سبيل المثال:

1- شركة "أكوا باور" السعودية أعلنت عن مشروعها بمحطة الأقصر لتوليد الكهرباء باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار.

2- شركة "سوديك" أعلنت عن مشروعها بمنطقة الشيخ زايد بالشراكة مع وزارة الإسكان المصرية على مساحة 500 فدان باستثمارات تزيد على 20 مليار جنيه.

3- شركة "جولدن بيراميدز بلازا" أعلنت عن افتتاح فندق "فيرمونت" في مدينة شرم الشيخ وأيضاً البدء في المراحل الجديدة لمشروعي "جولدن كوست" بشرم الشيخ و"سيتي ستارز" الساحل الشمالي باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه.

4- شركة المراسم الدولية العقارية المملوكة لمجموعة ابن لادن السعودية أعلنت عن استثماراتها العقارية في مصر لعام 2019 بقيمة 16 مليار جنيه.

5- شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية أعلنت أنه سيتم افتتاح مولات تجارية جديدة في كل من طنطا ومدينة المنصورة وفي مدينة القطامية باستثمارات تزيد على 8 مليارات جنيه.

6- مجموعة "البترجي" الطبية السعودية أعلنت عن تنفيذ مشروع لإنشاء المدينة الطبية بالشيخ زايد والإسماعيلية باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه.

7- شركة الراجحي الدولية للاستثمار الزراعي أعلنت عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة ملياري جنيه لمشاريعها الزراعية في منطقة توشكي.

8- مجموعة "إيدج القابضة" التابعة لـ"مجموعة المشارق الـسعـودية أعلنت عن ضخ مبلغ 25 مليار جنيه استثمارات عقارية جديدة بمصر خلال 3 سنوات.

9- الشركة السعودية المصرية للتعمير أعلنت عن أول مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 70 فداناً باستثمارات تبلغ 255 مليون دولار.

وقال "ابن محفوظ": إن مجلس الأعمال السعودي المصري قد أصدر قراراً حديثاً بتشكيل أربعة لجان نوعية من الجانبين من شأنها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، تختص هذه اللجان بأربعة قطاعات (الزراعة، السياحة، العقار والمقاولات، الصناعة) وستعمل هذه اللجان لتحقيق عدة محاور منها: العمل على تحويل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى علاقات تكامل وتحالف وشراكة استراتيجية، والمشاركة في مشروعات زراعية بدول أخرى مثل السودان وإثيوبيا وغيرها من الدول الإفريقية، والمشاركة في إنشاء شركات للاستثمار في المصانع القائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء شركات لاستيراد وتسويق متطلبات واحتياجات السوق لكلا البلدين".

أما عن نسبة الشركات السعودية بمصر التي تواجه مشكلات أو تعثر، فقال "ابن محفوظ" أن عدد الشركات السعودية في مصر 5392 شركة سعودية، منها 80 شركة فقط واجهت مشكلات، يعني بنسبة 1.5% من العدد الإجمالي للشركات السعودية، وبفضل جهود جانبي مجلس الأعمال السعودي المصري مع الجهات ذات العلاقة بمصر تم إنهاء 75% من هذه المشاكل، وجارٍ التعاون لإنهاء ما تبقّى منها.