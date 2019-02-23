شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتوجه إلى مصر.. وولي العهد في وداعه والان مع التفاصيل

الخليج 365- غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد ظهر اليوم، متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية؛ تلبيةً للدعوة الموجهة له من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما يترأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية التي ستُعقد في شرم الشيخ.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين، في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، كل من: الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير سعد بن عبدالله بن مساعد، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سويسرا، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان.

كما كان في وداع الملك: الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير خالد بن عبدالرحمن الفيصل، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن ثنيان، والأمير محمد بن عبدالرحمن الفيصل، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن بدر، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وعند باب الطائرة كان في وداع خادم الحرمين الشريفين: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووزير الدولة لشؤون الدول الافريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.