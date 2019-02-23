السعودية | متحدث “الخدمة المدنية” : نظام الدوام الجزئي مناسب لهذه الفئات

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:14 مساءً, 23 فبراير 2019 م
المناطق - متابعات
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر إن نظام الدوام الجزئي (Part-Time) يعد خياراً مناسباً للأشخاص الراغبين في ساعات عمل أقل، كطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، والأمهات غير القادرات على العمل بدوام كامل.
وأوضح أن النسخة الجديدة للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تمكّن الجهات الحكومية من التعاقد “اختيارياً” بنظام الدوام الجزئي، مبيناً أن اللائحة نصت على أن شروط وإجراءات ومعايير شغل الوظيفة المعمول بها التي تحقّق مبدأ الجدارة في الاختيار ستُطبَّق على كل أساليب شغل الوظائف بما فيها التعاقد بنظام الدوام الجزئي.
وكان وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح عادل اليوسف أوضح أن اللائحة المحدثة تتيح للجهات الحكومية التعاقد جزئياً مع شخصين لشغل وظيفة واحدة، بحيث يداوم كل منهما ساعات محددة، أو أياماً معينة، ويتقاضى كل منهما نصف راتب.
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