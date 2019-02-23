شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف المصرية : مشاركة خادم الحرمين "دعم كبير" للقمة العربية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

يشارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فى القمة العربية الأوروبية المزمع عقدها غداً الأحد فى مدينة شرم الشيخ المصرية ، حيث أعلن الديوان الملكي مغادرة جلالته بحفظ الله ورعايته ، بعد ظهر اليوم متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة له من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما يرأس – أيده الله وفد المملكة في القمة.

ووصفت هذه المشاركة بالدفعة القوية للقمة وأحد العوامل الأساسية فى نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها .

حيث أشار موقع اليوم السابع إلى مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المملكة ظهر السبت، متوجها إلى القاهرة وذلك فى زيارة رسمية يرأس خلالها وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

ونشرت ما غرد به بدر العساكر مدير مكتب صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على حسابه الشخصى على تويتر قائلا ""خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية وينيب سمو ولي العهد في إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة" ،ونشر الموقع صور مغادرة الملك قبل التوجه إلى مصر.

وأشارت مواقع البوابة وفيتو والأهرام إلى مشاركة خادم الحرمين الشريفين فى القمة ولقاءه الرئيس السيسي لمناقشة قضايا المنطقة ومستجدات الأحداث الاقليمية والدولية.

وكان الديوان الملكي قد أعلن ظهر اليوم مغادرة خادم الحرمين الشريفين الى مصر للمشاركة فى القمة وإنابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ، وجاء فى نص البيان الصادر عن الديوان "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم السبت 18 / 6 / 1440هـ الموافق 23 / 2 / 2019م ، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس مقامه الكريم – حفظه الله – وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.