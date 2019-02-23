الملك سلمان يتوجه لمصر في زيارة رسمية لحضور القمة العربية الأوروبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم خلال زيارة الملك سلمان إلى مصر بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وأضافت أن خادم الحرمين الشريفين سيرأس وفد المملكة العربية السعودية في القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية غدا الأحد.

وبمناسبة سفره إلى خارج البلاد، أناب الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة .

وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما، الأحد والإثنين، عدداً من القضايا التي تثير اهتمام الجانبين، من بينها الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية.



