خادم الحرمين في زيارة رسمية إلى مصر ورئاسة وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة له من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، حيث سيجري خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسيرأس خادم الحرمين الشريقين بحسب الديوان الملكي وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

إلى ذلك، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غياب الملك سلمان عن المملكة.

ويأتي الأمر الملكي بناء على المادة السادسة والستين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وجاء في الأمر الملكي: نظرا لعزمنا - بمشيئة الله - على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الثامن عشر من جمادى الآخرة عام 1440هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث والعشرين من فبراير عام 2019م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.