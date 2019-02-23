“الأن” رابط حساب المواطن والفئات المستفيدة منه وموعد التسجيل عن دفعة مارس ومراحل التسجيل...

حساب مواطن هو برنامج حكومي بالمملكة العربية السعودية، ويستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، علي المواطن السعودي وتقديم الدعم المالي للآسرة، صاحبة الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة السعودية، وأصدرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية، هذا البرنامج من أجل تعويض الآسر التي تلحقها مخاطر، بسبب الإصلاحات الإقتصادية، وتوفير حياة أفضل للمواطن السعودي، وقد بدأ التسجيل في برنامج حساب المواطن من بداية شهر فبراير 2019 عن الدفعة ال15 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج وبدأ بالفعل يوم الأحد الماضي صرف هذه الدفعة للمستحقين.

وقد بلغت قيمة التعويضات، الشهر الماضي 2.4 مليار ريال و 13.6 مليون ريال، كتعويضات سابقة للمستحقين البالغ عددهم 12.3 مليون مستفيد حتي الأن، وقد قام البرنامج بوضع الدفعة المستحقة عن شهر فبراير، في حساب برنامج المواطن حتي تسهل صرفه للمستحقين المستوفين الشروط.

الفئات المستفيدة من البرنامج

يدخل تحت مظلة برنامج حساب المواطن، الآسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، ويشمل ايضاً المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملي بطاقات التنقل، وهذه الفئات المستفيدة من البرنامج، تتقدم إلي البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عن طريق الرابط التالي، لتسجيل الطلبات لبحثها عما إذا كان المتقدم من المستحقين أم لا.

مستوي الدخل الذي يستحق الإستفادة من البرنامج

1- أصحاب الدخل من صفر حتي 8699 ريال سعودي

2- أصحاب الدخل من 8700 حتي 11999 ريال سعودي

3- أصحاب الدخل من 12000 حتي 15299 ريال سعودي

4- أصحاب الدخل من 13500 حتي 20159 ريال سعودي

المراحل التي يمر بها البرنامج

يتم الدخول في برنامج حساب المواطن، عن طريق البوابة الإلكترونية ويمر بثلاث مراحل للتسجيل، وهي(التسجيل بالبرنامج-مرحلة التأهيل -مرحلة الإستحقاق)وهذه المراحل تتم في كل دفعة من الدفعات، التي يتم الإعلان عنها، وننوه أنه قد تم الإعلان عن الدفعة السادسة عشر، وهي دفعة شهر مارس وبدء التسجيل للطلبات لبحثها.