شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار إدراجها في المناهج الدراسية: جامعات المملكة تغرد باللغة الصينية والان مع التفاصيل

السعودية نيوز ٣٦٥ - عبرت عدد من الجامعات والقطاعات بالمملكة عن سعادتها بقرار إدراج اللغة الصينية بالمناهج من خلال إطلاق تغريدات باللغة الصينية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت.

وغرد أعرق ثلاث جامعات بالمملكة باللغة الصينية، معلنة تأييدها للقرار مثمنة دوره في إثراء التعليم والتواصل مع العالم بلغة جديدة.

وقالت جامعة الملك سعود في تغريدة لها: “ترحب الجامعة بالاتفاق على استخدام اللغة الصينية كمقرر تعليمي في مختلف المراحل التعليمية بالمملكة”.

بينما قالت جامعة الملك عبد العزيز بجدة : “كان لنا السبق في توقيع اتفاقية لإنشاء مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية لتعليم اللغة الصينية”.

أما جامعة الطائف فقد أكد مديرها الدكتور “زمان” على أهمية اللغة والحضارة الصينية كاشفاً في تغريدته عن دورات لتعليم اللغة الصينية بالجامعة.