السعودية | بيان من الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية ويرأس خلالها وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:00 مساءً, 23 فبراير 2019 م المناطق - واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم السبت 18 / 6 / 1440هـ الموافق 23 / 2 / 2019م ، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس مقامه الكريم – حفظه الله – وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

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