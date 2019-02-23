شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تطالب مجلس الأمن بالانتباه لتهديدات الهند والان نبدء بالتفاصيل

ناشد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، مجلس الأمن الدولي، بضرورة الانتباه لتهديدات الهند باستخدام القوة ضد بلاده، في أعقاب التفجير الانتحاري بمقاطعة "بولواما" في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" والذي أسفر عن مقتل أكثر من أربعين جنديا هنديا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت أن قريشي حذر - في رسالة بعثها لمجلس الأمن - من تدهور الوضع الأمني في المنطقة في الوقت الذي تهدد فيه الهند باستخدام القوة ضد باكستان، مشيرةً إلى أن باكستان تنفي تورطها في هذا التفجير الانتحاري.

يذكر أن هجوما انتحاريا استهدف قافلة أمنية في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" مؤخرا، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا في أعنف هجوم على القوات الهندية خلال نحو 30 عاما من التمرد في كشمير.