شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تطالب مجلس الأمن بالانتباه لتهديدات الهند والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت أن قريشي حذر - في رسالة بعثها لمجلس الأمن - من تدهور الوضع الأمني في المنطقة في الوقت الذي تهدد فيه الهند باستخدام القوة ضد باكستان، مشيرةً إلى أن باكستان تنفي تورطها في هذا التفجير الانتحاري.
يذكر أن هجوما انتحاريا استهدف قافلة أمنية في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" مؤخرا، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا في أعنف هجوم على القوات الهندية خلال نحو 30 عاما من التمرد في كشمير.
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