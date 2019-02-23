شكرا لقرائتكم غبار كثيف يعيق حركة المرور في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حالة من التقلبات الجوية تشهدها الرياض منذ الصباح الباكر، تتمثل في تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وتسببت موجة الغبار في إعاقة حركة المرور خاصة على الطرق السريعة، بسبب تدني مستوى الرؤية.

بدورها نبّهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

ونبهت الهيئة إلى استمرار فرصة وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن التنبيه يشمل “الخرج، الرياض، رماح، شقراء، المجمعة، الدوادمي والأجزاء المجاورة”.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة بدأت الساعة 10:00 اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.



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