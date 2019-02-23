شكرا لقرائتكم الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن تفاصيل برنامج الابتعاث للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بدء التقديم في (برنامج الابتعاث) للرجال والنساء، وستقوم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بابتعاث مجموعة من أبناء وبنات المحافظة لدراسة الدبلوم أو البكالوريوس أو الدراسات العُليا في مؤسسات تعليمية عالمية في عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، وذلك ضمن التخصصات التي تدعم التوجه الاستراتيجي للمحافظة، للمساهمة والمشاركة في الأنشطة التطويرية وشغل الوظائف المستقبلية، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ومن مواليد (محافظة العُلا)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

شروط التقديم:

* يشترط لقبول المتقدمين على البرنامج تحقيق (أي) من الشروط الأساسية التالية:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ومن مواليد محافظة العُلا.

2- أن يكون والد أو والدة المتقدم سعودي الجنسية ومن مواليد محافظة العُلا.

3- أن يكون المتقدم للبعثة أو المتقدمة سعودي الجنسية، وقد درس لمدة لا تقل عن 6 سنوات داخل محافظة العُلا.

أهداف البرنامج:

1- تمكين أبناء وبنات محافظة العُلا أكاديميُا ومهنيًا، وتعزيز مهاراتهم وجداراتهم للمشاركة في كافة الأنشطة التطويرية بالمحافظة، وكذلك لشغل الوظائف المهنية المستقبلية التي تدعم التوجه الاستراتيجي للمحافظة.

2- تمكين الطلاب والطالبات عن طريق إكسابهم الخبرات العلمية والعملية وتبادل الثقافات.

3- تزويد أبناء وبنات محافظة العُلا بالأدوات اللازمة لتعزيز قدراتهم في التواصل والتفكير الإبداعي وريادة الأعمال لدعم متطلبات التنمية بالمحافظة.

4- تشجيع وتمكين أبناء وبنات المحافظة من المشاركة والمساهمة الفاعلة في المجتمع.

الدول المشمولة في البرنامج:

– الولايات المتحدة الأمريكية

– المملكة المتحدة.

– الجمهورية الفرنسية.

– أستراليا.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 1440/07/11هـ الموافق 2019/03/18م.

طريقة التقديم:

– لمزيد من المعلومات حول البرنامج وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).



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