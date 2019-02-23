الان تتابع مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - متابعات

تنقل لكم الخليج 365 مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي بث مباشر ، إذ يحل نادي توتنهام هوتسبير، اليوم، ضيفا على نظيره بيرنلي، في مباراة ضمن منافسات الأشبوع الـ 27 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويدخل نادي توتنهام هوتسبير مباراة تعد اختبارا صعبا، وهو في المركز الثالث من ترتيب الدوري، برصيد 60 نقطة، يسبقه في المركز الثاني فريق ليفربول برصيد 65 نقطة، فيما يتصدر الترتيب فريق مانشستر يونايتد بـ65 نقطة وبفارق الأهداف عن الريدز.

مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويرغب نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل تحقيق إنجاز كبير مع الفريق اللندني.

مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وشارك نجم توتنهام، هاري كين، تدريبات فريقه، منذ الخميس الماضي، وفق تصريحات المدرب بوتشيتينو، وسط احتمالات قوية بان يظهر مع فريقه أمام بيرنلي، بعد أن غاب عن المباريات منذ إصابته في الكاحل خلال الخسارة 0/1 أمام مانشستر يونايتد بالدوري في 13 يناير الماضي.

مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل المتوقع لفريق توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : تريبير – فيرتونخين – ألدرفايلد – ديفيز.

خط الوسط : وينكس – سيسوكو – ايريكسن – لوكاس مورا.

خط الهجوم : سون – كين.

مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق بيرنلي المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، ساعيا للحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

المباراة: بيرنلي أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

الملعب: ستاد تيرف مور

التوقيت: اليوم الموافق 23-2-2019 في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت مكة المكرمة

المعلق: محمد الكواليني

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