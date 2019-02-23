الان تتابع مشروع مبتكر يخفض المعدل التراكمي لمرضى السكري بنسبة 33% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف المدير الطبي لمركز السمنة والغدد الصماء والاستقلاب في مدينة الملك فهد الطبية، الدكتور سعد الزهراني، عن إطلاق المركز مشروعا جديداً لتحسين جودة الرعاية الطبية لمرضى السكري، مؤكداً على أن الإعداد له تجاوز العامين لإتمامه و إخضاعه لمعايير عالمية للتأكد من الوصول لأعلى درجات الجودة.

وقال الزهراني:” فكرة المشروع جاءت بعد قياس معدلات السكر التراكمي لجميع المراجعين في المركز، وهو ما بيّن لنا أن هناك خلل في جودة التحكم بمستويات السكر لبعض المرضى”.

وأضاف: ” في عام 2016 تم تطبيق قياس معايير الجودة للسكر التراكمي لمرضى السكري في مدينة الملك فهد الطبية وفق المعايير التي تم إقرارها من منظمة السكر الأمريكية وذلك بقياس مستوى السكر التراكمي على جميع الشخاص الذين يراجعون قسم السكري وهو القياس الذي يعتمد عليه المشروع و الذي يعتبر حالياً من أهم المؤشرات التي تدل على مدى تحكم المصاب بالسكري بشكل جيد.

وأوضح أنه في بداية 2018 وجدنا أن الأرقام مرتفعة وغير متوافقة مع المعيار العالمي، لذا قررنا بناء عليها إطلاق مشروع لتحسين الأداء والجودة، وبعد تطبيقه وجدنا انخفاض في مستوى السكر التراكمي بنسبة 33 %”. لتصبح المدينة الطبية من أوائل المراكز في المملكة التي طبقت برامج الجودة و تحسين الأداء في رعاية مرضى السكر”.

وأوضح الدكتور الزهراني بأن ارتفاع نسبة السكر التراكمي يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بمضاعفات السكر، و تقليل نسبته يؤدي إلى تقليل أغلب المضاعفات ، أي أن خفض 1% من السكر التراكمي يؤدي لخفض ما يقارب 16% من نسبة الإصابة بالمضاعفات، و هنا تكمن أهمية المحافظة على مستويات السكر التي يجب أن يعرفها جميع المرضى.