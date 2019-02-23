الان تتابع الأمير مشعل بن ماجد يفتتح معرض شباب وشابات الأعمال العاشر بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 22 / 06 / 1440هـ، معرض شباب وشابات الأعمال بجدة في دورته العاشرة، والذي تنظمه لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، تحت شعار “بشبابنا نحقق رؤيتنا”، خلال الفترة 27 فبراير إلى 3 مارس 2019م، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

يأتي هذا المعرض انطلاقا من اهتمام القيادة الحكيمة ببناء الإنسان وتنمية المكان والاستثمار في العقل البشري وجمع رواد ورائدات الأعمال والمستثمرين بما يتواكب مع رؤية 2030 للمساهمة في تحويل الاقتصاد من تقليدي إلى رقمي كما يسعى لرسم ملامح الرؤية وتمكين الشباب من أهدافها وبرامجها إلى جانب دعم الانطلاقة الصناعية في المجالات المختلفة ودعم مشاريع الشباب والشابات في المجالات الصناعية والتجارية والإبداعية.

فضلاً عن تسويق وترويج نشاطات ومنتجات شباب وشابات الأعمال وتسليط الضوء على مشاريعهم وعرض الأفكار الجديدة على المستثمرين والشركات الكبيرة وإقامة علاقات تجارية معهم والمساهمة في تنمية الحراك الاقتصادي في المملكة.