شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي القطيف»: إنشاء 8 جسور مشاة و50 حديقة عامة ودراسة لفك الاختناقات المرورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبدالله (الدمام)

أقر المجلس البلدي بمحافظة القطيف خلال اجتماعه أخيراً بعض المواقع الاستثمارية بمشروع وسط العوامية ضمن خطة البلدية للاستثمار للعام 2019 وتشمل السوق الشعبي المكون من 7 مبانٍ مقامة على مساحة 4300 متر مربع، وسيتضمن السوق أنشطة خدمية سيتم طرحها في مثل التحف والهدايا والعطور وغيرها، وأنشطة تجارية سيتم تأجيرها تأجيراً مباشراً منها الحرفيون، المخابز العربية، الأسر المنتجة، ومباني الفناء المكون من مبنيين تبلغ مساحتهما 2152 مترا مربعا سيتم طرحها تتضمن أنشطة المطاعم والمقاهي.

وأوضح رئيس المجلس المهندس شفيق آل سيف، أن الاجتماع وافق على الحساب الختامي للسنة المالية 1440/1439، بعد ذلك ناقش المجلس التقرير الربع سنوي الرابع الخاص بالمشاريع التنموية ومشاريع التشغيل والصيانة للفترة من 1440/1/18 إلى 1440/4/24، لافتا إلى أن المجلس اطلع على تقرير مشاريع البلدية الجاري تنفيذها للأعوام 2017-2020.

وبين أن الاجتماع استعرض بعض مشاريع الدراسات منها إعداد الدراسات والتصاميم لتحسين وتنظيم الحركة المرورية لجزيرة الأسماك مع التصاميم الخاصة المطلوبة من جسور وأنفاق، إضافة إلى إعداد الدراسات والتصاميم لإنشاء (8) جسور مشاة في مواقع متفرقة بمحافظة القطيف، وكذلك إعداد الدراسات والتصاميم لـ(50) حديقة في مواقع متفرقة في محافظة القطيف وتتضمن تصميم الواجهات البحرية بسنابس ودارين، فضلا عن إعداد الدراسات والتصاميم لفك الاختناقات المرورية لتقاطعات متفرقة في محافظة القطيف.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض مشاريع المباني الجاري العمل فيها على النحو التالي: إنشاء مركز الأمير سلطان الحضاري، وإنشاء أسواق الخضار والفاكهة بالقطيف، مؤكدا مناقشة مشروع إنشاء أسواق البلدية بتاروت المتعثر والجاري العمل على معالجته والاستمرار في العمل.

وذكر أن المجلس بحث مشروع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بكل من أحياء الديرة والنخيل والجبل بتاروت وربطها بمحطة رفع الأندلس.