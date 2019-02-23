شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان الشرقية للخيل العربية» يستهدف 100 ألف زائر في نسخته الثانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخبر)

أكد رئيس اللجنة العليا لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة خالد بن حسن القحطاني أن اللجنة تعمل على أن يتجاوز عدد زوار المهرجان لهذا العام 70 ألفاً، متمنيا أن يلامسوا حاجز الـ100 ألف زائر هذا العام لتكون محفزا للوصول للأهداف المرجوة ضمن أفضل خمس سباقات في العالم لجمال الخيول.

من جهته، أشار نائب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان حمد بن قريعة إلى أنهم يسعون إلى أن يكون هذا المهرجان من المهرجانات الرئيسية على خارطة الفعاليات المدرجة بالمنطقة، بعدما حقق 70 ألف زائر في النسخة الأولى، كما يطمحون أن يكون هذا المهرجان الأول بالمملكة والثاني إقليميا بعد ارتفاع بطولات الخيل بالمملكة من 4 إلى 18 بطولة، متوقعا ارتفاع نسبة المشاركات في النسخة الثانية إلى 20% من أصحاب الاسطبلات الذين شاركوا بــ400 حصان في النسخة السابقة.

واكتظت مدرجات الجماهير في مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة، المقام على أرض معارض الظهران، بعدد كبير من المواطنين والمقيمين، الذين حرصوا على متابعة البطولة، والتفاعل مع الفعاليات والبرامج التي تقدمها رغم برودة الأجواء، وكان اللافت للنظر الوجود النسائي الكبير، خصوصا من جانب السعوديات اللاتي أبدين سعادة غامرة لمشاهدة المهرجان بصحبة عائلاتهن.