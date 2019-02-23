الأرصاد: تحذر من هطول أمطار على منطقة القصيم لعدة ساعات

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تحذيراً شديد اللهجة إلى السكان في منطقة القصيم، وقد تضمن هذا التحذير بأنه سوف تشهد منطقة القصيم هطول أمطار رعدية تضم كلاً من المذنب، الرس، البدائع، عنيزة، بريدة، البكيرية، والأجزاء المجاورة.

وتابعت الهيئة بأنه سيصاحب هطول الأمطار الرعدية نشاط في الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وقد أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأنه هذه الحالة الجوية بدأت من الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة وسوف تستمر حتى الساعة الثالثة فجراً.