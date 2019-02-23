، "العمري": حماية المنشآت تتطلب التوعية والتثقيف لجميع موظفيها ،

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قدم مدير مركز السلامة الميدانية بجنوب الدمام، النقيب مهندس عمر جابر العمري، عشرات النصائح والإرشادات الفنية العملية، لحماية المنشآت الحكومية من الكوارث والحرائق بمختلف أنواعها.
وقال العمري في المحاضرة التي ألقاها أمس في مؤسسة النقد العربي السعودي، وحضرها عدد من موظفي المؤسسة والمهتمين بعوامل الأمن والسلامة العامة، إن حماية هذه المنشآت يتطلب جانباً "توعويًا" وآخر "تثقيفاً"، يستهدف جميع موظفي هذه المنشآت.
وركز على آلية استخدام وسائل السلامة بجميع أنواعها داخل المنشآت الحكومية، لافتًا إلى أن "الاستخدام السليم والسريع لهذه الوسائل، يحتاج إلى جانب تدريبي مستمر على هذه الوسائل"، داعيًا إلى أن "يشمل التدريب جميع الموظفين، حتى يقوم كل بدور في حماية المنشأة".
وطالب العمري أن يتركز التدريب على الوسائل المتاحة داخل المنشأة، لضمان استخدامها بشكل أمثل وقت الحاجة"، مشددًا في المحاضرة التي استغرقت 3 ساعات، على أهمية التوعية والتدريب على طرق الإخلاء السليمة لموظفي المنشأة الحكومية بكل هدوء، في حال حدوث طارئ، يستدعي ذلك.
وقال: "التدريب على طرق الإخلاء السليم والسريع، يقلص الوقت المستغرق فيها، ويسهم في سرعة استخدام وسائل السلامة لإنقاذ المنشأة من الأضرار المتوقعة".
"العمري": حماية المنشآت تتطلب التوعية والتثقيف لجميع موظفيهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-23
قدم مدير مركز السلامة الميدانية بجنوب الدمام، النقيب مهندس عمر جابر العمري، عشرات النصائح والإرشادات الفنية العملية، لحماية المنشآت الحكومية من الكوارث والحرائق بمختلف أنواعها.
وقال العمري في المحاضرة التي ألقاها أمس في مؤسسة النقد العربي السعودي، وحضرها عدد من موظفي المؤسسة والمهتمين بعوامل الأمن والسلامة العامة، إن حماية هذه المنشآت يتطلب جانباً "توعويًا" وآخر "تثقيفاً"، يستهدف جميع موظفي هذه المنشآت.
وركز على آلية استخدام وسائل السلامة بجميع أنواعها داخل المنشآت الحكومية، لافتًا إلى أن "الاستخدام السليم والسريع لهذه الوسائل، يحتاج إلى جانب تدريبي مستمر على هذه الوسائل"، داعيًا إلى أن "يشمل التدريب جميع الموظفين، حتى يقوم كل بدور في حماية المنشأة".
وطالب العمري أن يتركز التدريب على الوسائل المتاحة داخل المنشأة، لضمان استخدامها بشكل أمثل وقت الحاجة"، مشددًا في المحاضرة التي استغرقت 3 ساعات، على أهمية التوعية والتدريب على طرق الإخلاء السليمة لموظفي المنشأة الحكومية بكل هدوء، في حال حدوث طارئ، يستدعي ذلك.
وقال: "التدريب على طرق الإخلاء السليم والسريع، يقلص الوقت المستغرق فيها، ويسهم في سرعة استخدام وسائل السلامة لإنقاذ المنشأة من الأضرار المتوقعة".
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
02:18 PM
قدّم عدة نصائح وإرشادات لحماية المنشآت الحكومية من الكوارث
قدم مدير مركز السلامة الميدانية بجنوب الدمام، النقيب مهندس عمر جابر العمري، عشرات النصائح والإرشادات الفنية العملية، لحماية المنشآت الحكومية من الكوارث والحرائق بمختلف أنواعها.
وقال العمري في المحاضرة التي ألقاها أمس في مؤسسة النقد العربي السعودي، وحضرها عدد من موظفي المؤسسة والمهتمين بعوامل الأمن والسلامة العامة، إن حماية هذه المنشآت يتطلب جانباً "توعويًا" وآخر "تثقيفاً"، يستهدف جميع موظفي هذه المنشآت.
وركز على آلية استخدام وسائل السلامة بجميع أنواعها داخل المنشآت الحكومية، لافتًا إلى أن "الاستخدام السليم والسريع لهذه الوسائل، يحتاج إلى جانب تدريبي مستمر على هذه الوسائل"، داعيًا إلى أن "يشمل التدريب جميع الموظفين، حتى يقوم كل بدور في حماية المنشأة".
وطالب العمري أن يتركز التدريب على الوسائل المتاحة داخل المنشأة، لضمان استخدامها بشكل أمثل وقت الحاجة"، مشددًا في المحاضرة التي استغرقت 3 ساعات، على أهمية التوعية والتدريب على طرق الإخلاء السليمة لموظفي المنشأة الحكومية بكل هدوء، في حال حدوث طارئ، يستدعي ذلك.
وقال: "التدريب على طرق الإخلاء السليم والسريع، يقلص الوقت المستغرق فيها، ويسهم في سرعة استخدام وسائل السلامة لإنقاذ المنشأة من الأضرار المتوقعة".
، "العمري": حماية المنشآت تتطلب التوعية والتثقيف لجميع موظفيها ،
المصدر : الخليج 365
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