، استعدادات نهائية لافتتاح مدرسة تعليم النساء على القيادة في عسير ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - تستعد شركة تطوير التعليم القابضة، والإدارة العامة للمرور، لافتتاح مدرسة تطوير تعليم قيادة المركبات في عسير والمخصصة لتعليم النساء على القيادة؛ حيث ينتظر افتتاحها قريباً.
وكانت الإدارة العامة للمرور والشركة قد وقّعتا اتفاقية لإنشاء خمس مدارس لتعليم القيادة للنساء في خمس مناطق مختلفة.
وتنص الاتفاقية على قيام شركة تطوير التعليم القابضة، بإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات بمواصفات عالمية، وتقديم خدمات التعليم النظري والمحاكاة والتدريب العملي لقيادة المركبات، وفق منهج تدريبي متقن، حيث تتوافر فيها جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية.
وتحتوي هذه المدارس على "قاعات دراسية، معامل أجهزة المحاكاة، وقاعة السلامة، مضمار التدريب الميداني".
ويتم توفير خدمات الدعم والمساندة لاستكمال التدريب وتسهيل الإجراءات، مثل "مكتب المرور، العيادة الصحية، كافيتريا، خدمات التصوير، وغيرها"، بينما تتولى شركة تطوير التعليم، خدمات الربط الإلكتروني مع إدارة المرور.
استعدادات نهائية لافتتاح مدرسة تعليم النساء على القيادة في عسيرعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-23
تستعد شركة تطوير التعليم القابضة، والإدارة العامة للمرور، لافتتاح مدرسة تطوير تعليم قيادة المركبات في عسير والمخصصة لتعليم النساء على القيادة؛ حيث ينتظر افتتاحها قريباً.
وكانت الإدارة العامة للمرور والشركة قد وقّعتا اتفاقية لإنشاء خمس مدارس لتعليم القيادة للنساء في خمس مناطق مختلفة.
وتنص الاتفاقية على قيام شركة تطوير التعليم القابضة، بإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات بمواصفات عالمية، وتقديم خدمات التعليم النظري والمحاكاة والتدريب العملي لقيادة المركبات، وفق منهج تدريبي متقن، حيث تتوافر فيها جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية.
وتحتوي هذه المدارس على "قاعات دراسية، معامل أجهزة المحاكاة، وقاعة السلامة، مضمار التدريب الميداني".
ويتم توفير خدمات الدعم والمساندة لاستكمال التدريب وتسهيل الإجراءات، مثل "مكتب المرور، العيادة الصحية، كافيتريا، خدمات التصوير، وغيرها"، بينما تتولى شركة تطوير التعليم، خدمات الربط الإلكتروني مع إدارة المرور.
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
01:58 PM
تستعد شركة تطوير التعليم القابضة، والإدارة العامة للمرور، لافتتاح مدرسة تطوير تعليم قيادة المركبات في عسير والمخصصة لتعليم النساء على القيادة؛ حيث ينتظر افتتاحها قريباً.
وكانت الإدارة العامة للمرور والشركة قد وقّعتا اتفاقية لإنشاء خمس مدارس لتعليم القيادة للنساء في خمس مناطق مختلفة.
وتنص الاتفاقية على قيام شركة تطوير التعليم القابضة، بإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات بمواصفات عالمية، وتقديم خدمات التعليم النظري والمحاكاة والتدريب العملي لقيادة المركبات، وفق منهج تدريبي متقن، حيث تتوافر فيها جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية.
وتحتوي هذه المدارس على "قاعات دراسية، معامل أجهزة المحاكاة، وقاعة السلامة، مضمار التدريب الميداني".
ويتم توفير خدمات الدعم والمساندة لاستكمال التدريب وتسهيل الإجراءات، مثل "مكتب المرور، العيادة الصحية، كافيتريا، خدمات التصوير، وغيرها"، بينما تتولى شركة تطوير التعليم، خدمات الربط الإلكتروني مع إدارة المرور.
، استعدادات نهائية لافتتاح مدرسة تعليم النساء على القيادة في عسير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادات نهائية لافتتاح مدرسة تعليم النساء على القيادة في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.