، القبض على أفارقة تخصّصوا في جرائم سلب عملاء البنوك بالرياض ،

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محمد بن مسعود - الدمام - صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم/ شــاكر بـن سليمان التويجــــري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسيتين الإثيوبية والأريترية، بالعقد الرابع من العمر، وذلك عند شروعهم في سلب أحد الأشخاص، باستخدام سلاح أبيض (ساطور)، بعد خروجه من أحد الفروع البنكية بحي الشفا - جنوبي العاصمة الرياض، وضُبط بحوزتهم مركبتان تمّ تغيير معالم إحداهما ولوحاتها لتضليل الجهات الأمنية.. وباستجوابهم أقرّوا بارتكاب جرائم سلب أخرى بمتابعة وترصد عملاء البنوك بعد خروجهم منها وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية، على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.
القبض على أفارقة تخصّصوا في جرائم سلب عملاء البنوك بالرياضعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-23
صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم/ شــاكر بـن سليمان التويجــــري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسيتين الإثيوبية والأريترية، بالعقد الرابع من العمر، وذلك عند شروعهم في سلب أحد الأشخاص، باستخدام سلاح أبيض (ساطور)، بعد خروجه من أحد الفروع البنكية بحي الشفا - جنوبي العاصمة الرياض، وضُبط بحوزتهم مركبتان تمّ تغيير معالم إحداهما ولوحاتها لتضليل الجهات الأمنية.. وباستجوابهم أقرّوا بارتكاب جرائم سلب أخرى بمتابعة وترصد عملاء البنوك بعد خروجهم منها وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية، على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
01:53 PM
صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم/ شــاكر بـن سليمان التويجــــري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسيتين الإثيوبية والأريترية، بالعقد الرابع من العمر، وذلك عند شروعهم في سلب أحد الأشخاص، باستخدام سلاح أبيض (ساطور)، بعد خروجه من أحد الفروع البنكية بحي الشفا - جنوبي العاصمة الرياض، وضُبط بحوزتهم مركبتان تمّ تغيير معالم إحداهما ولوحاتها لتضليل الجهات الأمنية.. وباستجوابهم أقرّوا بارتكاب جرائم سلب أخرى بمتابعة وترصد عملاء البنوك بعد خروجهم منها وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية، على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.
، القبض على أفارقة تخصّصوا في جرائم سلب عملاء البنوك بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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